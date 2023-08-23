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        Sinop'ta devrilen ATV'nin altında kalan çocuk öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:24 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:24
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        Sinop'ta devrilen ATV'nin altında kalan çocuk öldü
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        SİNOP (AA) - Sinop'un Durağan ilçesinde devrilen ATV'nin altında kalan 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sırnıkalınca köyünde Erva S, oyun oynamak için evlerinin bahçesindeki babasına ait ATV'nin üzerine çıktı.

        Hareket eden aracın devrilmesi sonucu altında kalan Erva S, yaralandı.

        Yakınları tarafından aracın altından çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Erva S, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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