Sinop'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilden silahla ateş edilen kişi yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilden silahla ateş edilen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gemiyanı Mahallesi Şükrü Gürleyen Caddesi'nde A.A, kullandığı otomobilden yolda yürüyen ve aralarında husumet bulunan S.D'ye pompalı tüfekle ateş etti.
Kasığından yaralanan S.D, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.D. buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
A.A. ise polise teslim oldu.