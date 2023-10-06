Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop Valisi Özarslan, Saraydüzü ilçesini ziyaret etti

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Saraydüzü ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop Valisi Özarslan, Saraydüzü ilçesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Saraydüzü ilçesine ziyarette bulundu.

        Özarslan, ilçedeki temasları kapsamında ilk olarak kaymakamlığı ziyaret etti.

        Kaymakam Davut Boztaş'tan ilçenin sorunları ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgi alan Özarslan, daha sonra Saraydüzü Belediyesine giderek Belediye Başkanı Hasan Peker ile görüştü.

        Özarslan, muhtarlarla da bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor

        Benzer Haberler

        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Sinop'ta sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Boyabat'ta 7. Çocuk Kitapları Günleri başladı
        Boyabat'ta 7. Çocuk Kitapları Günleri başladı
        Sinop Valisi Özarslan Durağan ilçesini ziyaret etti
        Sinop Valisi Özarslan Durağan ilçesini ziyaret etti
        AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, partisinin olağanüstü kongresi öncesi aç...
        AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, partisinin olağanüstü kongresi öncesi aç...
        Sinop kruvaziyer turizmiyle 12 bini aşkın yabancı turiste ev sahipliği yapt...
        Sinop kruvaziyer turizmiyle 12 bini aşkın yabancı turiste ev sahipliği yapt...
        Sinop'ta kurulan Katı Atık Ön İşlem Tesisi hizmete giriyor
        Sinop'ta kurulan Katı Atık Ön İşlem Tesisi hizmete giriyor