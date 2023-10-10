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        Sinop'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri

        Sinop'ta 9-15 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:02 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:09
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        Sinop'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri
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        Sinop'ta 9-15 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

        Ardından sporcuların katılımıyla Valilik binası önünde başlayan kortej yürüyüşü İskele Meydanı'nda sona erdi.

        Kalyon, burada yaptığı konuşmada, Sinop'ta sporun gelişmesinde amatör spor kulüplerinin büyük katkıları olduğunu söyledi.

        Sporda başarının temelinde amatör ruhun yattığını vurgulayan Kalyon, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizin bağımlılığa neden olan her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını, sosyalleşmelerini ve spor disiplini içerisinde ahlaklı, geleneklerine bağlı, vatanını ve milletini seven sağlıklı birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak en güzel araçlardan biri spordur. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve halkımızın spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunulmasına yardımcı oluyor, kendimize bunu amaç edinerek bu doğrultuda ilimizde faaliyet gösteren tüm kulüplere destek olmaya çalışıyoruz."

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