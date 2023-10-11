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        Saraydüzü'nde DSİ yatırımları değerlendirildi

        Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Sinop'un Saraydüzü ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:49 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:51
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        Saraydüzü'nde DSİ yatırımları değerlendirildi
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        Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Sinop’un Saraydüzü ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Çelik, ilçedeki temasları kapsamında müdürlüklerince yapılan yatırımları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra Belediye Başkanı Hasan Peker'i ziyaret eden Çelik, sulak arazilerdeki düzleme ve dere ıslahlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

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