Erfelek'te doğa yürüyüşü yapıldı
Sinop'un Erfelek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolasıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.
Sinop'un Erfelek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolasıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen ve Şehit Kenan Döngel Anadolu İmam Hitap Lisesi önünden başlayan yürüyüş, Salavat Köprüsü'nde sona erdi.
Kaymakam Sercan Yıldız, öğrenci ve öğretmenlerle diğer ilgililerin katıldığı yürüyüş sonrasında Türk bayrağı açıldı.
Kaymakam Yıldız, yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.