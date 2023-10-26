Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılında denizde Türk bayrağı açıldı
Sinop'ta, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla polis dalgıç ekiplerince denizde Türk bayrağı açıldı.
Sinop'ta, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla polis dalgıç ekiplerince denizde Türk bayrağı açıldı.
Kentte, Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik etkinlikler devam ediyor.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi polis dalgıç ekipleri tarafından, Sinop açıklarında denizde Türk bayrağı açıldı.
Ekipler, su altına da dalış yaparak, "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankart açtı.
Etkinlik, deniz botuyla yapılan gösteri ile sona erdi.