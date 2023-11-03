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        Sinop'ta az miktarda avlanan palamut tanesi 200 liradan satılıyor

        Sinop'ta az miktarda avlanan palamutun tanesi 200 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:23
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        Sinop'ta az miktarda avlanan palamut tanesi 200 liradan satılıyor
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        Sinop'ta az miktarda avlanan palamutun tanesi 200 liradan satışa sunuluyor.

        Kentte balıkçılık yapan Cumhur Ünlü, bu sezon palamudun az çıkması nedeniyle fiyatının oldukça fazla olduğunu söyledi.

        Bu sezon daha çok hamsi avının yapıldığını belirten Ünlü, "Hamsi bolluğu devam ediyor. Palamutta ise umduğumuzu bulamadık. Seyrek de olsa palamut ve torik de tezgahlarda yer alıyor." dedi.

        Ünlü, bu sezon 1 kilograma yakın palamudun tanesinin 200 liradan, 3 ila 3,5 kilogram arasındaki toriğin de 500 liradan satıldığını kaydetti.

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