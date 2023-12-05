Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gerze İlçe Emniyet ekiplerince şüphe üzerine bir zanlıya ait evde arama yapıldı.

        Aramalarda, 10,66 gram esrar, 10,62 gram metamfetamin ve bir adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        Yapay zeka, eğitim dünyasında tartışmalara konu oluyor
        Yapay zeka, eğitim dünyasında tartışmalara konu oluyor
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi

        Benzer Haberler

        Sinop'ta ahşap fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta ahşap fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta çıkan yangında tahıl ambarı yandı
        Sinop'ta çıkan yangında tahıl ambarı yandı
        Sinop'ta işaret dili öğrenen çocuklar engelliler için sahne aldı
        Sinop'ta işaret dili öğrenen çocuklar engelliler için sahne aldı
        Sinop'ta hamsinin kilogramı 25 liraya düştü
        Sinop'ta hamsinin kilogramı 25 liraya düştü
        Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        İstanbul'dan köye taşıdıkları atölyede kadınlara da iş imkanı sağlıyorlar
        İstanbul'dan köye taşıdıkları atölyede kadınlara da iş imkanı sağlıyorlar