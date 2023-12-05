Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gerze İlçe Emniyet ekiplerince şüphe üzerine bir zanlıya ait evde arama yapıldı.

Aramalarda, 10,66 gram esrar, 10,62 gram metamfetamin ve bir adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.