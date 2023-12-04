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        Sinop'ta ahşap fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Ayancık ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 23:33 Güncelleme: 04.12.2023 - 23:41
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        Sinop'ta ahşap fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop’un Ayancık ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pazarcık köyünde faaliyet gösteren bir ahşap fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Ayancık Belediyesi itfaiyesi ve Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

        Ayancık Kaymakamı Recep Hasar ve Belediye Başkanı Hayrettin Kaya da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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