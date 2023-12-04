Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta çıkan yangında tahıl ambarı yandı

        Sinop'ta tahıl ambarı olarak kullanılan ahşap bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:53 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta çıkan yangında tahıl ambarı yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta tahıl ambarı olarak kullanılan ahşap bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Merkez ilçeye bağlı Tangal köyünde Ahmet G'ye ait tahıl ambarında yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sinop'ta işaret dili öğrenen çocuklar engelliler için sahne aldı
        Sinop'ta işaret dili öğrenen çocuklar engelliler için sahne aldı
        Sinop'ta hamsinin kilogramı 25 liraya düştü
        Sinop'ta hamsinin kilogramı 25 liraya düştü
        Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        İstanbul'dan köye taşıdıkları atölyede kadınlara da iş imkanı sağlıyorlar
        İstanbul'dan köye taşıdıkları atölyede kadınlara da iş imkanı sağlıyorlar
        Sinop'un Boyabat gömleğine tasarım tescil belgesi verildi
        Sinop'un Boyabat gömleğine tasarım tescil belgesi verildi
        Boyabat'ta yangın çıkan konteyner kullanılamaz hale geldi
        Boyabat'ta yangın çıkan konteyner kullanılamaz hale geldi