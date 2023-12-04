Sinop'ta çıkan yangında tahıl ambarı yandı

Sinop'ta tahıl ambarı olarak kullanılan ahşap bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkez ilçeye bağlı Tangal köyünde Ahmet G'ye ait tahıl ambarında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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