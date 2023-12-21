Sinop'ta evde cesedi bulunan bebeğinin ölü doğduğunu iddia eden kadın tutuklandı Sinop'un Erfelek ilçesinde evde cesedi bulunan bebeğinin ölü doğduğunu iddia eden kadın tutuklandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde evde cesedi bulunan bebeğinin ölü doğduğunu iddia eden kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 6 yaşındaki çocuğuyla yaşayan 9 aylık hamile S.A. (36) evinde doğum yaptı. Bir gün sonra aile hekimine giderek evinde doğum yaptığını ve bebeğinin ölü doğduğunu bildiren S.A, doktorun haber vermesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerce S.A'nın evinde yapılan aramada, evin mutfak bölümünde bebeğin cesedine ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.