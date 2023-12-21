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        Sinop'ta evde cesedi bulunan bebeğinin ölü doğduğunu iddia eden kadın tutuklandı

        Sinop'un Erfelek ilçesinde evde cesedi bulunan bebeğinin ölü doğduğunu iddia eden kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:44
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        Sinop'ta evde cesedi bulunan bebeğinin ölü doğduğunu iddia eden kadın tutuklandı
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        Sinop'un Erfelek ilçesinde evde cesedi bulunan bebeğinin ölü doğduğunu iddia eden kadın tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçede 6 yaşındaki çocuğuyla yaşayan 9 aylık hamile S.A. (36) evinde doğum yaptı. Bir gün sonra aile hekimine giderek evinde doğum yaptığını ve bebeğinin ölü doğduğunu bildiren S.A, doktorun haber vermesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Ekiplerce S.A'nın evinde yapılan aramada, evin mutfak bölümünde bebeğin cesedine ulaşıldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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