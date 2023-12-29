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        Ayancık'ta ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:45
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        Ayancık'ta ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Avukat Hasan Hüsnü Kılıç İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, merkezde görevli personel ve gönüllü gençler tarafından öğrencilere yönelik çeşitli oyunlar sergilenerek, sportif faaliyetler yapıldı.

        Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyelerde takdim edilerek, güzel vakit geçirmeleri imkanı sunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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