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        Sinop'ta bal florasının ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı

        Sinop Merkez Arıcılar Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, kentteki bal florasının ortaya çıkarılması için Kastamonu Üniversitesi tarafından çalışma başlatıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:01
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        Sinop'ta bal florasının ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı
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        Sinop Merkez Arıcılar Birliği Başkanı Metin Oktay Fındık, kentteki bal florasının ortaya çıkarılması için Kastamonu Üniversitesi tarafından çalışma başlatıldığını belirtti.

        Fındık, AA muhabirine, Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerince Batı Karadeniz'deki bal florasının ortaya çıkarılması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        Sinop'un da bu çalışmaya dahil edildiğine işaret eden Fındık, şunları kaydetti:

        "Kastamonu'dan gelecek yetkililer, balın alındığı lokasyonlardaki polen ve bitki örtüsünü inceleyecek. Bölgenin hem bitki örtüsü ortaya çıkacak hem de bölgede bal çeşitleri ile yapılacak tahlil değerleri de tespit edilmiş olacak. Ayrıca ağaçların bünyelerinde oluşan salgı, yani propolis de incelenecek. Arılar tarafından taşınan propolis, kovan içinde dezenfektan olarak kullanılıyor. Propolis, hücre yenileyici özelliğiyle biliniyor. Dolayısıyla arının propolisi hangi bitkiden aldığı da incelenecek. Yapılacak incelemelerin ardından Sinop'ta bitki örtüsü ve çevreyi çok daha iyi tanıyacağız. Aynı zamanda bal üreticilerimiz doğasını ve çevresini daha iyi tanımış olacak."

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