Depremde kaybettikleri arkadaşlarının adını açtıkları akıl ve zeka oyunları sınıfında yaşatıyorlar GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta bir grup üniversite öğrencisi geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden arkadaşlarının adını açtıkları akıl ve zeka oyunları sınıfında yaşatıyor.

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta bir grup üniversite öğrencisi geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden arkadaşlarının adını açtıkları akıl ve zeka oyunları sınıfında yaşatıyor.

Sinop Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Bölümü öğrencisi Gülcan Cansu Erciyas geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde Kahramanmaraş'ta annesi ve üç kardeşiyle göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Depremde ölen arkadaşlarının adını yaşatmak isteyen üniversitenin Matematik Kulübü öğrencileri, bir okulda, akıl ve zeka oyunları sınıfı açmaya karar verdi.

Çeşitli kurumlardan aldıkları desteklerle Erfelek ilçesindeki Yunus Emre Ortaokulunda, satranç, mangala, tangram, hedef5, solo test, domino, dart, soma küpleri, kule oyunu gibi 65'e yakın zeka oyununun yer aldığı Gülcan Cansu Erciyas Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı oluşturan öğrenciler, kaybettikleri arkadaşlarının adını açtıkları bu sınıfta gelecek kuşaklara aktaracak olmanın huzurunu yaşıyor.

Matematik Kulübü Başkanı Fatmanur Bedir, AA muhabirine, depremin ardından arkadaşlarının vefatının kendilerini derinden etkilediğini söyledi.

Birçok üniversite öğrencisinin depremlerde hayatını kaybettiğini vurgulayan Bedir, arkadaşları Gülcan'ın adını yaşatmak için böyle bir proje hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Aldıkları desteklerle açtıkları sınıfta arkadaşlarının adının artık hep yaşayacağını anlatan Bedir, "Tabii arkadaşımızın vefatı hepimizi derinden etkiledi. Gülcan gibi binlerce üniversite öğrencisi var. Keşke hepsi için böyle şeyler yapılabilseydik. Umarım biz de herkesi bu konuda teşvik ederiz. Umarım herkes bu tarz projelere imza atar. Onun dışında Cansu'nun yalnızca babası kaldı. Ailesindeki herkes vefat etti. Babasına da destekleri için çok teşekkür ederiz. Duygusal anlamda bize çok destek oldu. Süreçte hep bizimle birlikteydi." diye konuştu.

Matematik Kulübü Başkan Yardımcısı Ökkeş Boynukısa ise Gülcan için hazırladıkları projenin hayata geçmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Ben ve arkadaşlarım bu manzara karşısında açıkçası çok fazla duygusal şeyler hissediyoruz. Hem hüzün hem mutluluk hem heyecan, yani biz bunların hepsini bir arada yaşıyoruz. Kaybettiğimiz arkadaşımız için çok üzgünüz ama onun ismini bu şekilde yaşatmak bize çok gurur veriyor. Projemizin manevi anlamda amacına ulaştığını düşünüyorum. Umarın bundan sonra yapacağımız projelerde de depremde kaybettiğimiz öğrenci arkadaşlarımız için yeni şeyler yapılmasını umut ediyorum."

- "Okulumuzda açılan bu atölyeye her girdiğimde o ablamız aklıma geliyor"

Yunus Emre Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Rabia Berber, depremde kaybettikleri ablaları için çok üzgün olduğunu belirterek, "Depremde şehit olan ablamız için çok üzüldüm. Ama burada kurulan bu yeni zeka oyunları atölyesi için de çok mutluyum. Umarım cennetle görüşebilirim o ablayla." dedi.

Bir diğer 6. sınıf öğrencisi Görkem Akgün de depremde kaybettikleri herkes için üzgün olduğunu aktararak, "Okulumuzda açılan bu atölyeye her girdiğimde o ablamız aklıma geliyor. Çok duygu verici, ama aynı zamanda da çok güzel." ifadesini kullandı.