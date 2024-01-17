Gerze Belediye Başkanı Şensoy, AA'nın "Yılın kareli" oylamasına katıldı

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şensoy, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistine destek" adlı fotoğrafına oy veren Şensoy, "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor" kategorisinde ise Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" fotoğrafını oyladı.

Şensoy, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.