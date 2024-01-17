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        Gerze Belediye Başkanı Şensoy, AA'nın "Yılın kareli" oylamasına katıldı

        Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:36
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        Gerze Belediye Başkanı Şensoy, AA'nın "Yılın kareli" oylamasına katıldı
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        Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Şensoy, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

        "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistine destek" adlı fotoğrafına oy veren Şensoy, "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor" kategorisinde ise Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" fotoğrafını oyladı.

        Şensoy, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğraflarına oy verdi.

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