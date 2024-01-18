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        Boyabat'ta orman köylüleri ORKÖY destekleri konusunda bilgilendirildi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde orman köylülerine Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma projesi (ORKÖY) kapsamında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:38 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:44
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        Boyabat'ta orman köylüleri ORKÖY destekleri konusunda bilgilendirildi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde orman köylülerine Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma projesi (ORKÖY) kapsamında bilgilendirme yapıldı.

        Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kurusaray Köyü Konağı’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, köylerdeki vatandaşların konforlarının ve yaşam standartlarının artırılması durumunda köylerden şehirlere göç edilmesinin önüne geçilebileceğini söyledi.

        Bu anlamda ORKÖY projesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        “Biz istiyoruz ki köydeki vatandaşlarımız, daha çok gençlerimiz devletimizin uygun şartlarla verdiği krediler, artı bir miktar da cebinden harcamak koşuluyla teknolojik imkanları sağlayıp yaşam standartlarını yükseltmeleri çok güzel olur. Şehirdeki konforu köye getirdiğinizde şehre özlem ve ihtiyaç duyulmaz. Sizler burada ORKÖY yetkilisi arkadaşlarımızın uygun kredilerle size sunduğu süt sığırcılığından koyunculuğa, arıcılıktan tıbbi ve aromatik bitki üretimine, seracılıktan mantar yetiştiriciliğine, güneş enerjisiyle su ısıtma sisteminden güneş enerjisinden elektrik üretimi sistemine, traktörden iş makinesi desteklerine, köy kooperatifinizin talebi üzerine soğuk hava depolarına kavuşabilirsiniz. Sizler bu şekilde gençlere iyi örnek olup, onların istekli ve severek köyünde tarlasında, bahçesinde üretim yaparak yaşantılarını sürdürmelerini sağlarsınız.”

        Yılmaz’ın konuşmasının ardından Sinop Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü Fahri Atalay katılımcılara proje hakkında bilgiler vererek, soruları yanıtladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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