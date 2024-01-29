Gerze Kaymakamı Arabacı, 92 yaşındaki esnafı ziyaret etti Sinop'un Gerze ilçesinde manifaturacılık yapan 92 yaşındaki İzzet Güler'i Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ziyaret etti.

Sinop'un Gerze ilçesinde manifaturacılık yapan 92 yaşındaki İzzet Güler'i Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ziyaret etti.

İlçenin en yaşlı ve en eski esnafından olan Güler, Çarşı Mahallesi'ndeki dükkanında vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.

Gerze Kaymakamı Arabacı, ziyarette, şehirlerin en önemli unsurlarından birinin de esnaf olduğunu belirtti.

Arabacı, ilçede uzun yıllardır hizmet vermeye devam eden İzzet Güler'e sağlık ve hayırlı kazançlar diledi.