Sinop'ta 80 yıllık matbaa ve sinema makinesi sergileniyor Sinop Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 80 yıllık matbaa ve sinema makinasını sergiliyor.

Sinop Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 80 yıllık matbaa ve sinema makinasını sergiliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, uzun yıllar kente hizmet veren, daha sonra teknolojinin gelişmesiyle atıl duruma düşen matbaa makinesini sergilenmek üzere hizmet binalarına getirdiklerini söyledi.

Almanya'dan Türkiye'ye getirildiği tahmin edilen matbaa makinesinin 1990'a kadar İl Özel İdare bünyesinde çeşitli baskı ve gazete için hizmet verdiğini belirten Süren, "Valilik bünyesinde çıkartılan Sinop Gazetesi'nin 1990'a kadar aralıksız basımı devam etti ve bu kapsamda makaleler, dergiler, ilanlar, teşekkürler ve çeşitli şahsiyetlere ait eserler de bu makinede basıldı. Daha sonra gazete basımı 1990 yılında durduruldu ve kullanılmayan matbaa makinesi de eskimeye başladığında cihaz atıl duruma düştü." dedi.

Süren, matbaa makinesinin İl Özel İdaresinden alınıp Tarihi Sinop Cezaevine taşındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir süre cezaevinde sergilendi ve 4 yıl önce cezaevi restorasyon çalışmaları yapılırken matbaa makinesini müdürlük binamıza getirdik. Ayrıca 1940'lı yıllarda kullanılan ve o dönemin kültürünü yeniden yaşatmak amacıyla Bakanlık tarafından 1990 yılında Sinop'a gönderilen, çok sayıda film gösteriminin yapıldığı sinema makinesi yanında bir yer hazırladık. Teknolojiye yenik düşen matbaa ve sinema makinesinin birlikte sergilenmesine karar verdik. Bina girişinin yanında teşhir edilen sinema ve matbaa makinesi vatandaşlarımız ilgi ile gelip inceliyor."