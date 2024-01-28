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        Kastamonu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Ayancık'ta defnedildi

        Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Niyazi Ersoy (71) ve Selfet Ersoy'un (68) cenazeleri Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:22 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:43
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        Kastamonu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Ayancık'ta defnedildi
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        Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Niyazi Ersoy (71) ve Selfet Ersoy'un (68) cenazeleri Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 6 kişiden Niyazi ve Selfet Ersoy'un cenazeleri, Ayancık ilçesi Yeni Sanayi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Söküçayırı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Türksoy, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Orhan Ç. (51) idaresindeki Türkay Turizm'e ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, 26 Ocak'ta Taşköprü ilçesi Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrilmiş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 33 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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