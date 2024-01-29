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        Sinop'ta kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 11 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:20
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        Sinop'ta kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 11 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yüksek rakımdaki köylerde ulaşımda aksamalar olduğu bildirildi.

        Açıklamada, merkezde 2, Boyabat'ta 4 ve Erfelek'te 5 olmak üzere 11 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma ve kar kürüme çalışmaları ise devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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