Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Kar yağışıyla beyaza bürünen Soğuksu köyü vatandaşları ağırlıyor

        Sinop'ta 1300 rakımlı Soğuksu köyü kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar yağışıyla beyaza bürünen Soğuksu köyü vatandaşları ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta 1300 rakımlı Soğuksu köyü kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kent merkezinde beklenen kar yağışının yüksek kesimlerde gerçekleşmesiyle doğa severler, karın tadını çıkarmak için 47 kilometre uzaklıktaki Soğuksu köyüne gidiyor.

        Sinop-Boyabat kara yolu üzerinde 1300 rakımlı Dıranaz mevkisinde bulunan Soğuksu köyü, doğa tutkunlarının tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

        Sinoplu Eray Kaya, AA muhabirine, Soğuksu köyünün kent merkezine uzak olduğunu ama yaz, kış her fırsatta buraya gelmek istediklerini söyledi.

        Okulların tatil olmasını değerlendirerek Soğuksu köyüne geldiklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Aileler burada mangal keyfi yapıyor, çocuklarıyla kayarak eğleniyor. Zamanın burada nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bu bölgeye kar yağdığı zaman bir başka güzel oluyor. Sinop'ta yaz turizminin yanı sıra kış turizminde de değerlendirilebilecek müthiş bir yer."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        "Hayallerimin bile çok ötesindeydi"
        "Hayallerimin bile çok ötesindeydi"
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Ayancı...
        Kastamonu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Ayancı...
        Sinop'ta balıkçılar ve yük gemileri fırtına nedeniyle doğal limana sığındı
        Sinop'ta balıkçılar ve yük gemileri fırtına nedeniyle doğal limana sığındı
        Kastamonu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden kadın Boyabat'ta toprağa...
        Kastamonu'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden kadın Boyabat'ta toprağa...
        Sinop'ta merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
        Sinop'ta merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi
        Sinop'ta yöresel yemek yarışması düzenlenecek
        Sinop'ta yöresel yemek yarışması düzenlenecek
        Sinop'ta tasarım hocası lakerda yarışmasında birinci oldu
        Sinop'ta tasarım hocası lakerda yarışmasında birinci oldu