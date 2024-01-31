Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı Sinop'un Gerze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Sinop’un Gerze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Sinop caddesinde seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 57 ABT 417 plakalı otomobil ile E.A. idaresindeki 57 FC 374 plakalı motosiklet çarpıştı.

Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken yaralanan motosiklet sürücüsüne ise vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yaralı E.A. ambulansla Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.