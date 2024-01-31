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        Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 21:11 Güncelleme: 31.01.2024 - 21:12
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        Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Sinop caddesinde seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 57 ABT 417 plakalı otomobil ile E.A. idaresindeki 57 FC 374 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken yaralanan motosiklet sürücüsüne ise vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

        Yaralı E.A. ambulansla Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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