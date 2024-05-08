Sinop'ta kestane ağaçlarını korumak için avcı böcekler doğaya salındı

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'ta, kestane ağaçlarını gal arısı zararlısından korumak amacıyla "torymus sinensis" isimli 850 avcı böcek doğaya salındı.

Türkiye'nin sahip olduğu 28 bin hektar kestane ormanı varlığının 7 binini bünyesinde bulunduran Sinop'ta, kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı zararlısıyla mücadele devam ediyor.

Kentte ilk kez 2021 yılında Türkeli ilçesinde görülen ve daha sonra bölgenin tamamına yayılan zararlıyla mücadele kapsamında Sinop Orman Bölge Müdürlüğünde kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen avcı böcekler doğaya salınıyor.

Kentte 2022 ve 2023 yıllarında 6 bin avcı böceğin doğaya salınmasının ardından bu yıl içinde de 5 bin avcı böceğin daha gal arısı zararlısıyla mücadele için salınması hedefleniyor. Erfelek ilçesi Kirazlı köyünde 850 avcı böceğin doğaya salınması etkinliğine katılan Vali Mustafa Özarslan, Sinop'ta 7 bin hektar kestane ormanı bulunduğuna işaret etti. Kestane meyvesinin ve çiçeğinden üretilen kestane balının bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında olduğunu belirten Özarslan, 2021 yılından itibaren kestane ağaçlarına büyük oranda zarar veren gal arısı zararlısının bölgelerinde görülmeye başlandığını hatırlattı.

Özarslan, Çin'den Türkiye'ye geldiği bilinen gal arısının kestane ağaçlarına yüzde 40 civarında zarar verebildiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Bundan dolayı kestane üretiminde, hasadında çok düşmeler oldu. Bununla ilgili mücadelemizi Bakanlığımızın kontrolü altında yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Buradaki temel amacımız biyolojik mücadele. Doğaya, tabiata başka herhangi bir canlıya zararı yok bu mücadelenin. Orman Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda avcı böceğimizi üretiyoruz. Doğaya bırakarak bir şekilde popülasyonunu artırarak bizim kestane ağaçlarımızın düşmanı olan gal arısının popülasyonunu azaltma yönünde bir faaliyet gösteriyor. Doğal bir akış içerisinde bu mücadele gerçekleştiriliyor."