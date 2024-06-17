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        Sinop'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:11 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:14
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        Sinop'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, D.Ç'nin kullandığı 34 VU 4084 plakalı hafif ticari araç, Boyabat-Durağan kara yolunun 30'uncu kilometresinde, aynı yönde seyreden T.Y. idaresindeki 57 AAP 524 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden D.Ç. ile diğer araçta bulunan D.A. ve K.A.Y. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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