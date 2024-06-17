Sinop'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D.Ç'nin kullandığı 34 VU 4084 plakalı hafif ticari araç, Boyabat-Durağan kara yolunun 30'uncu kilometresinde, aynı yönde seyreden T.Y. idaresindeki 57 AAP 524 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden D.Ç. ile diğer araçta bulunan D.A. ve K.A.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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