Sinop'ta sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Sinop'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 40 litre etil alkol, 40 litre sahte alkollü içecek, 39 şişe sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
