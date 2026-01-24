Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Kar yağışının ardından kapanan köy yolları ekiplerin yoğun mesaisiyle ulaşıma açıldı

        Köy ve mahalleleriyle 1915 yerleşim yerinin bulunduğu Sinop'ta İl Özel İdaresi ekipleri, etkili kar yağışı süresince binlerce kilometre yol katederek ulaşım ağlarını açık tutabilmek için yoğun mesai harcadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 10:01 Güncelleme: 24.01.2026 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar yağışının ardından kapanan köy yolları ekiplerin yoğun mesaisiyle ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Köy ve mahalleleriyle 1915 yerleşim yerinin bulunduğu Sinop'ta İl Özel İdaresi ekipleri, etkili kar yağışı süresince binlerce kilometre yol katederek ulaşım ağlarını açık tutabilmek için yoğun mesai harcadı.

        Kentte 5 bin 250 kilometre yol ağından sorumlu İl Özel İdaresi, zorlu iklim ve arazi şartlarında 66 iş makinesi ve 150 personelle 223 köy ve mahalle yolunda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

        Bu süre zarfında 23 hastanın hastanelere ulaşımını sağlayan İl Özel İdaresi ekipleri, bazı vatandaşlardan gelen ekmek başta olmak üzere farklı gıda taleplerini de kendilerine ulaştırdı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, AA muhabirine, son yıllarda yaşanan kuraklık ve diğer olumsuzluklara bakıldığında kar yağışının rahmet ve bereket anlamı taşıdığını söyledi.

        Barajların dolmasını, toprağın suya kanmasını istediklerini ancak kar yağışının ardından ulaşımda zaman zaman zorluklar yaşandığını anlatan Çınkıl, İl Özel İdaresi olarak bu süreçte kendilerinin devreye girdiğini vurguladı.

        Çınkıl, tüm yurtta etkili olan kar yağışının Sinop'ta da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yolların ulaşıma kapanmasına neden olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Kar yağışı rahmettir, berekettir. Tarımsal açıdan da kuraklık açısından da baktığımızda kar yağsın istiyoruz. Lakin kar yağışının oluşturduğu ulaşım kısıtlılığı da meydana geliyor. İl Özel İdaresi olarak geceli gündüzlü çalışma arkadaşlarımızla sahada çalışıyoruz. Kar çalışmalarını yaparken önceliklerimiz var. Birinci önceliğimiz, bir hastamıza ambulansın ulaşması için yol açılacaksa zeminin veya vaktin hiçbir hükmü olmaksızın devletimizin tüm imkanlarını seferber edip o hastamızı alıp hastaneye naklini gerçekleştiriyoruz. Yine cenaze hizmetleri ve eğitim noktasında yol açılacaksa gereğini yerine getiriyoruz."

        - 223 köy yolu 2,5 günde ulaşıma açıldı

        Çınkıl, İl Özel İdaresinin mesai mefhumu gözetmeden alanda var güçleriyle çalışan personeli tarafından kardan kapanan yolların tekrar ulaşıma açıldığının altını çizerek, "En son 18 Ocak sabahında 223 köy yolumuzun kapalı olduğunu arkadaşlarımız ifade etti. Ekiplerimizle o gün kolları yeniden sıvadık. Koordinasyonumuzu, rotalarımızı belirledik. Toplamda 6 bin kilometrelik yol çalışması yaparak 2,5 günde, yani 3 gün tamamlanmadan 223 köy yolumuzu ulaşıma açarak süreci tamamladık." diye konuştu.

        Çınkıl, kurum olarak kış mevsiminin kalan bölümüne yönelik gerekli planlamaları yaptıklarını sözlerine ekledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sinop'ta toprak kayması nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı
        Sinop'ta toprak kayması nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı
        Sinop'ta kaya düşmesi nedeniyle kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma aç...
        Sinop'ta kaya düşmesi nedeniyle kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma aç...
        Sinop'ta evde kimlik kartı başvurusu hizmeti sürüyor
        Sinop'ta evde kimlik kartı başvurusu hizmeti sürüyor
        Sinop'ta 115 kişiye iş imkanı
        Sinop'ta 115 kişiye iş imkanı
        Saraydüzü'nde avcılık masaya yatırıldı
        Saraydüzü'nde avcılık masaya yatırıldı
        Ayancık Devlet Hastanesi'ne yeni uzman takviyesi
        Ayancık Devlet Hastanesi'ne yeni uzman takviyesi