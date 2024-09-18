Boyabat Kaymakamı Yılmaz şoförlerle kahvaltıda buluştu

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve beraberindeki heyet okul servis minibüsleri ve şehir içi dolmuş sürücüleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından bir otelin toplantı salonunda düzenlenen kahvaltıda, ilçede taşımacılık yapan okul servis minibüsleri ve şehir içi dolmuş şoförlerine çalışma kuralları, trafik güvenliği ve yeni uygulamalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Kaymakam Enver Yılmaz, sürücülere, "Bizler en kıymetli canlarımızı, yavrularımızı sizlere emanet ediyoruz, her uyacağınız kuralın hayati önemi olduğunu asla unutmayın ve uygulayın." dedi.