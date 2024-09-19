Dikmen ve Durağan'da Gaziler Günü kutlandı

Durağan ilçesinde Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Celal Güngör ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Tuğlu tarafında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okunarak konuşmalar yapıldı.

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