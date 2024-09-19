Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Dikmen ve Durağan'da Gaziler Günü kutlandı

        Sinop'un Dikmen ve Durağan ilçelerinde Gaziler Günü dolasıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:19 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dikmen ve Durağan'da Gaziler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Dikmen ve Durağan ilçelerinde Gaziler Günü dolasıyla tören düzenlendi.

        Dikmen ilçesinde Hükümet Konağı bahçesindeki tören, Dikmen Kaymakam Vekili Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Adnan Acar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

        Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı tören, Kaymakam Vekili Arabacı’nın gazilerin günlerini kutlamasıyla sona erdi.

        Durağan ilçesinde Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Celal Güngör ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Tuğlu tarafında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okunarak konuşmalar yapıldı.

        Tören, Kaymakam Güngör'ün gazileri makamında kabul ederek, günlerini kutlamasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        Beyrut'ta endişe hakim
        Beyrut'ta endişe hakim
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Boyabat ve Gerze'de Gaziler Günü kutlandı
        Boyabat ve Gerze'de Gaziler Günü kutlandı
        Kota kararı Karadeniz'de hamsi varlığının devamına katkı sağlayacak
        Kota kararı Karadeniz'de hamsi varlığının devamına katkı sağlayacak
        Gerze Kaymakamı Arabacı köy ziyaretlerinde bulundu
        Gerze Kaymakamı Arabacı köy ziyaretlerinde bulundu
        Gerze ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
        Gerze ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
        Sinop'ta köylerde yangınlara karşı farkındalık eğitimi veriliyor
        Sinop'ta köylerde yangınlara karşı farkındalık eğitimi veriliyor
        Boyabat Kaymakamı Yılmaz şoförlerle kahvaltıda buluştu
        Boyabat Kaymakamı Yılmaz şoförlerle kahvaltıda buluştu