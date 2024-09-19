Dikmen ve Durağan'da Gaziler Günü kutlandı
Sinop'un Dikmen ve Durağan ilçelerinde Gaziler Günü dolasıyla tören düzenlendi.
Sinop'un Dikmen ve Durağan ilçelerinde Gaziler Günü dolasıyla tören düzenlendi.
Dikmen ilçesinde Hükümet Konağı bahçesindeki tören, Dikmen Kaymakam Vekili Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Adnan Acar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.
Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı tören, Kaymakam Vekili Arabacı’nın gazilerin günlerini kutlamasıyla sona erdi.
Durağan ilçesinde Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Celal Güngör ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Tuğlu tarafında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okunarak konuşmalar yapıldı.
Tören, Kaymakam Güngör'ün gazileri makamında kabul ederek, günlerini kutlamasıyla sona erdi.
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