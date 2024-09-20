Sinop'ta 4 kilogramlık kırlangıç balığı avlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçıların ağına 4 kilogramlık kırlangıç balığı takıldı.

Balıkçılarca avlanan ve bölgede "Akdeniz balığı" olarak da bilinen kırlangıç balığı, kilogramı 400 liradan tezgahta satışa sunuldu.

Balıkçı Erkan Şimşek gazetecilere, kırlangıç balığının ağlarına nadir olarak takıldığını söyledi.

Balığın vatandaşların da ilgisini çektiğini vurgulayan Şimşek, "Tezgahımıza balık bakmaya gelen vatandaşlar ilk önce biraz şaşırıyor. Balığın adını sorarak, 'Yenir mi?' diyorlar. Biz de kendilerini bilgilendiriyoruz. Nadir görülen bir balık türü olduğu için kilogramını 400 liradan satışa sunduk." dedi.