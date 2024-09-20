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        Ayancık'ta "UYUMA Projesi" ile ilgili bilgilendirme yapıldı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında hayata geçirilen "UYUMA Projesi" hakkında mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:38 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:44
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        Ayancık'ta "UYUMA Projesi" ile ilgili bilgilendirme yapıldı
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında hayata geçirilen "UYUMA Projesi" hakkında mahalle ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, katılımcılara proje hakkında bilgi verildi.

        Etkinliğe katılan emniyet görevlilerince verilen eğitimde, çocukların ve gençlerin zararlı maddelerden korunmasının önemine işaret edilerek, muhtarlardan bu konuda duyarlı olmaları istendi.

        Emniyet ekiplerince uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşan görevliler, mücadelenin başarılı olabilmesi için kamu ve sivil toplum örgütlerinin yapacağı iş birliğinin önemini vurguladı.

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