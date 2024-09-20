Ayancık'ta "UYUMA Projesi" ile ilgili bilgilendirme yapıldı

Emniyet ekiplerince uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşan görevliler, mücadelenin başarılı olabilmesi için kamu ve sivil toplum örgütlerinin yapacağı iş birliğinin önemini vurguladı.

Etkinliğe katılan emniyet görevlilerince verilen eğitimde, çocukların ve gençlerin zararlı maddelerden korunmasının önemine işaret edilerek, muhtarlardan bu konuda duyarlı olmaları istendi.

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