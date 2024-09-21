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        Sinop'ta üreticilere makine desteği sağlandı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde hayvancılık ve üretim faaliyetinde bulunan üreticilere makine desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 09:29 Güncelleme: 21.09.2024 - 09:44
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        Sinop'ta üreticilere makine desteği sağlandı
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde hayvancılık ve üretim faaliyetinde bulunan üreticilere makine desteği sağlandı.

        Ayancık Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan projede üreticilerin emek gücünü azaltmak, tasarruf sağlamak ve verimliliği artırmak amaçlanıyor.

        Proje kapsamında hamur, süt sağım ve salça makineleri, hak sahiplerine Kaymakam Ahmed Çelik tarafından teslim edildi.

        Makineleri alan üreticiler, destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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