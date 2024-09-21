Sinop'ta üreticilere makine desteği sağlandı

Makineleri alan üreticiler, destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Proje kapsamında hamur, süt sağım ve salça makineleri, hak sahiplerine Kaymakam Ahmed Çelik tarafından teslim edildi.

Ayancık Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan projede üreticilerin emek gücünü azaltmak, tasarruf sağlamak ve verimliliği artırmak amaçlanıyor.

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