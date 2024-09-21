Sinop'ta DSİ, dere yataklarındaki rusubatın temizlenmesi için çalışma yapıyor

Temizlik çalışmasıyla doğal afetlerin zararının en aza indirilmesi ve halkın güvenliğinin artırılması planlanıyor.

İlçede 2021 yılı ve geçen yıl meydana gelen taşkınlar sonrasında dere yataklarında biriken taş, çakıl, ağaç dalları gibi maddeler, DSİ'ye ait iş makineleriyle temizlenip kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürülüyor.

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