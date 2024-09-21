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        Sinop'ta DSİ, dere yataklarındaki rusubatın temizlenmesi için çalışma yapıyor

        Sinop'un Türkeli ilçesinde dere yataklarında oluşan rusubatın temizlenmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:02 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:04
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        Sinop'ta DSİ, dere yataklarındaki rusubatın temizlenmesi için çalışma yapıyor
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde dere yataklarında oluşan rusubatın temizlenmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince çalışma yürütülüyor.

        İlçede 2021 yılı ve geçen yıl meydana gelen taşkınlar sonrasında dere yataklarında biriken taş, çakıl, ağaç dalları gibi maddeler, DSİ'ye ait iş makineleriyle temizlenip kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürülüyor.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla özellikle yağışlı havalarda meydana gelen sel ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Temizlik çalışmasıyla doğal afetlerin zararının en aza indirilmesi ve halkın güvenliğinin artırılması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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