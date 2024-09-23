Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

        Sinop Valiliği, kentte yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:27 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop Valiliği, kentte yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Sinop ve tüm ilçelerde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

        Açıklamada vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta karaya oturan balıkçı teknesi kurtarıldı
        Sinop'ta karaya oturan balıkçı teknesi kurtarıldı
        Sinop'ta coğrafi işaretli lakerda yapımına başlandı
        Sinop'ta coğrafi işaretli lakerda yapımına başlandı
        Gerze'de Fenerbahçe taraftarları kahvaltı programında buluştu
        Gerze'de Fenerbahçe taraftarları kahvaltı programında buluştu
        Rektör Taşdemir'den 2024-2025 akademik yılı mesajı
        Rektör Taşdemir'den 2024-2025 akademik yılı mesajı
        Sinop Valiliğinden fırtına uyarısı
        Sinop Valiliğinden fırtına uyarısı
        Sinop'ta DSİ, dere yataklarındaki rusubatın temizlenmesi için çalışma yapıy...
        Sinop'ta DSİ, dere yataklarındaki rusubatın temizlenmesi için çalışma yapıy...