Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Sinop Valiliği, kentte yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Sinop ve tüm ilçelerde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.