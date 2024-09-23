Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
Sinop Valiliği, kentte yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Sinop Valiliği, kentte yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Sinop ve tüm ilçelerde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.