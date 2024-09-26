Sinop'ta 5,5 kilogramlık kötek balığı yakalandı

Sinop'ta balıkçılar tarafından 5,5 kilogram ağırlığında beyaz kötek balığı yakalandı.

Türkeli ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan beyaz kötek balığı tezgahta kilogramı 500 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Erkan Şimşek, gazetecilere, şifalı olarak bilinen kötek balığının ağlarına nadir olarak takıldığını söyledi.

Bu balığın Karadeniz'de pek görülmediğini vurgulayan Şimşek, "Beyaz kötek balığı levreği andırır, güzel balıktır. Kızartması ve şişi tercih edilir ve aynı zamanda şifa kaynağı bir balıktır. Nadir tutulduğu için fiyatı tabii ki biraz pahalı. Ama vatandaşın ilgisi olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.