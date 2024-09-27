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        Türkeli'de Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:02
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        Türkeli'de Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.

        İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde esnaf ziyaretinde bulunuldu.

        İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, ziyaretlerde esnafla sohbet ederek, Ahilik Haftası'nı kutladı.

        Esnafa ahilik konusunda bilgi veren Kömürcü, hayırlı ve bereketli kazanç diledi.

        Ziyarette ayrıca esnafa, üzerinde "Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ahlaki özellikleri" yazılı afişler dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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