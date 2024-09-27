Türkeli'de Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.
Sinop’un Türkeli ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde esnaf ziyaretinde bulunuldu.
İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, ziyaretlerde esnafla sohbet ederek, Ahilik Haftası'nı kutladı.
Esnafa ahilik konusunda bilgi veren Kömürcü, hayırlı ve bereketli kazanç diledi.
Ziyarette ayrıca esnafa, üzerinde "Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ahlaki özellikleri" yazılı afişler dağıtıldı.
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