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        Sinop'ta mantar toplarken kaybolan kadın ormanda bulundu

        Sinop'un Ayancık ilçesinde mantar toplarken kaybolan işitme engelli kadın, ormanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:31
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        Sinop'ta mantar toplarken kaybolan kadın ormanda bulundu
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde mantar toplarken kaybolan işitme engelli kadın, ormanda bulundu.

        İlçeye bağlı Uzunçam köyünde ikamet eden Fikriye Özdemir (69), dün mantar toplamak için evden ayrıldı.

        Özdemir'in eve dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu.

        Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Özdemir, arama çalışmaları sonucu bir gün sonra köye 5 kilometre uzaklıkta ormanda jandarma ekiplerince bulundu.

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özdemir'in sağlıklı şekilde bulunduğunu belirterek, "Aramalara katılan mesai arkadaşlarımıza ve köylülerimize çok teşekkür ediyorum. Sonbahar mevsimiyle vatandaşlarımızın mantar toplamak üzere ormanlık alanlara olan ziyaretlerinin yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Sinop İl Jandarma Komutanlığımızın, ormanlık alanlarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarılarının dikkate alınması büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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