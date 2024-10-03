Türkeli'de meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı

Meme kanseri ve muayenesi konusunda kadınlara bilgi aktaran görevliler, kadınların soruları da yanıtladı.

Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından pazar yerinde açılan stantta, sağlık personeli tarafından vatandaşlara broşür, anahtarlık ve kalem dağıtıldı.

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