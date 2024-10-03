Türkeli'de meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde kadınlara yönelik meme kanserinde erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde kadınlara yönelik meme kanserinde erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından pazar yerinde açılan stantta, sağlık personeli tarafından vatandaşlara broşür, anahtarlık ve kalem dağıtıldı.
Meme kanseri ve muayenesi konusunda kadınlara bilgi aktaran görevliler, kadınların soruları da yanıtladı.
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