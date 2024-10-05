Sinop'ta polis "Güvenli Sokaklar" uygulaması yaptı

Uygulamada 639 kişi ve 43 iş yeri kontrol edildi, aranan bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 30 ekip ve 74 personelin katılımıyla güvenli sokaklar uygulaması yapıldı.

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