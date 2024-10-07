Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri Boyabat ve Gerze'yi ziyaret etti

        Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerini ziyaret ederek, tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri Boyabat ve Gerze'yi ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerini ziyaret ederek, tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

        Kulüpten 25 kişilik ekip, Boyabat ilçesinde ilk olarak Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ni gezerek buradaki görevliden müzeyle ilgili bilgi aldılar.

        Daha sonra Tarihi Boyabat Kalesi'ni gezen kulüp üyeleri, ilçedeki ziyaretlerini tarihi evlerin yer aldığı Gazideretabaklı köyünü gezerek tamamladı.

        Türkiye Gezginler Kulübü Başkan Yardımcısı Uğur Demircan, AA muhabirine, kulüp olarak Türkiye'nin farklı noktalarını ziyaret etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

        Ziyaretlerinde özellikle tarihi mekanların kendilerini çok etkilediğini vurgulayan Demircan, şöyle konuştu:

        "Türkiye Gezginler Kulübü olarak Boyabat'ın tanıtılması için önemli bir gezi tertip ettik. Ben Boyabatlı olarak Boyabat'ın tanıtımı için üyelerimizin ilçemizi görmelerini istedim. Bunu yapmayı da kendime görev saydım. 25 yıllık geçmişi hizmetlerle dolu olan kulübümüzden 25 üyemizle beraber ilk olarak ilçemizin müzesini ziyaret ettik. Yetkililer bize müzedeki sergilenen eserlerle ilgi bilgilendirmede bulundular. Buradan Boyabat kalemize çıktık, gezdik. Kalemizi bu güne kadar tanıtım eksikliği yüzünden yeterince tanıtamadık. Bugüne kadar dünyanın 122 ülkesine seyahat etme fırsatını bulmuş bir insanım. Yüzlerce kale gördüm. Ama böyle bir kale görmedim. Kalemizde örneği olmayan bir şey var. Kaçış tüneli. Bu kadar geniş ve uzun bir kaçış tünelini Türkiye'de hatta dünyada hiç görmedim."

        Kulüp üyeleri Gerze ilçesinde de ilçenin tarihi ve turistlik mekanlarını gezerek, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ile bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        İş makinesiyle kavgaya girdi! Nedeni: Ceviz!
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        Florida bir kasırgaya daha hazırlanıyor!
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Tünelde ters yönde gittiler iddiası... Ölüm yarışı!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Icardi kayıp!
        Icardi kayıp!
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta fabrikada çıkan yangında üç traktör yandı
        Sinop'ta fabrikada çıkan yangında üç traktör yandı
        Sinop'ta polis "Güvenli Sokaklar" uygulaması yaptı
        Sinop'ta polis "Güvenli Sokaklar" uygulaması yaptı
        Sinop'ta düzensiz göçmenle mücadele kapsamında uygulama yapıldı
        Sinop'ta düzensiz göçmenle mücadele kapsamında uygulama yapıldı
        Sinop'ta ilkokul öğrencileri hayvan haklarına dikkat çekmek için yürüdü
        Sinop'ta ilkokul öğrencileri hayvan haklarına dikkat çekmek için yürüdü
        Sinop'ta balıkçıların ağlarına 2 bin kasa palamut takıldı
        Sinop'ta balıkçıların ağlarına 2 bin kasa palamut takıldı
        Sinop'ta ormanlarda doğal yetişen mantarların toplanmasına başlandı
        Sinop'ta ormanlarda doğal yetişen mantarların toplanmasına başlandı