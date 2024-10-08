Sinop'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kayabaşı köyünde akraba olan H.A. ile E.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.A, tabancayla vurularak yaralandı.
E.A,. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli H.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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