Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Sinop Valiliği, kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilere göre il merkezi ve tüm ilçelerde akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.