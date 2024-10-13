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        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı

        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 20'ye yakın balıkçı teknesi Türkeli ilçesindeki Güzelkent köyü limanına sığındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:09
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        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı
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        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 20'ye yakın balıkçı teknesi Türkeli ilçesindeki Güzelkent köyü limanına sığındı.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

        Rüzgarın hızının saatte 35 kilometreye kadar çıktığı bölgede, yaklaşık 20 balıkçı teknesi balıkçı barınaklarında beklemeye başladı.

        Balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden denize açılacak.

        Bu arada Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşların dikkati olması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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