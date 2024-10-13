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        Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Panayırı'nı ziyaret etti

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat ilçesinde düzenlenen panayırı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 19:32 Güncelleme: 13.10.2024 - 19:35
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        Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Panayırı'nı ziyaret etti
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        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat ilçesinde düzenlenen panayırı ziyaret etti.

        Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Kadir Çok, İlçe Yönetimi, İl Genel Meclisi Üyesi İsa Bağcı ile panayır alanına giden Maviş, vatandaşlar ve esnafla selamlaşıp, sohbet etti.

        Ziyaret sonrasında, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Maviş, tarih, kültür ve medeniyet şehri Boyabat'ın müstesna bir etkinliğinin de panayırı olduğunu söyledi.

        Maviş, "Çeltik hasadının hemen arkasından, çeltik hasadının oluşturduğu bereketle kurulan panayırımız bugüne kadar bir taraftan alışverişin yapıldığı, bir taraftan ihtiyaçların karşılandığı, bir taraftan da eğlenceleriyle dost temaşalarıyla birlikte çok tarihi bir misyon icra etti. Bugün burada çok kalabalık bir şekilde panayırımızın canlılığını görmek, bunca yıl aradan sonra bunca yıl devam eden panayır etkinliğimizin güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesini görmekten dolayı mutluluk duyduk." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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