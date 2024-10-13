Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta Kestane Festivali düzenlendi

        Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde festival düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 21:43 Güncelleme: 13.10.2024 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta Kestane Festivali düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop’un Erfelek ilçesinde festival düzenlendi.

        Erfelek Belediyesi tarafından Musa Can Meydanı’nda gerçekleştirilen Kestane Festivali'nde, pişirilen kestaneler katılımcılara ikram edildi.

        Festivalde ayrıca halk oyunları gösterileri yapılarak, kestane konulu fotoğraf sergisi açıldı.

        Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, burada yaptığı konuşmada, kestanenin ilçeleri için hem değerli orman ürünü hem de simge olduğunu söyledi.

        Kestane festivalinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini vurgulayan Uzun, şöyle konuştu:

        "Yapılan bu tanıtımlarla ilçemizde yetişen ürünlerin gelecek yıllarda üretiminin daha da artacağına inanıyorum. Bu konuda bizlere düşecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. İnşallah festivalimizi gelecek yıllara yayarız çünkü burada davetliler hem muhteşem Erfelek kestanesini tatma hem de yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Festivalimizin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Festival, Uzun’un konuşmasının ardından yöresel halk oyunları gösterisi ve yerel sanatçıların sahne almasıyla son buldu.

        Festivale, Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Arda Bozkurt, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        "Grup için anahtar maç"
        "Grup için anahtar maç"
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta mantar toplarken ormanda kaybolan iki kadın AFAD tarafından bulund...
        Sinop'ta mantar toplarken ormanda kaybolan iki kadın AFAD tarafından bulund...
        Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Panayırı'nı ziyaret etti
        Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Panayırı'nı ziyaret etti
        Sinop'ta Güzelkent köyü sakinleri köylerinin mahalle olması için sandık baş...
        Sinop'ta Güzelkent köyü sakinleri köylerinin mahalle olması için sandık baş...
        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı
        Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı
        Sinop'ta ekmek fırınından hırsızlık güvenlik kamerasında
        Sinop'ta ekmek fırınından hırsızlık güvenlik kamerasında
        Kazakistanlı sanatçı Nazira Mahambetova Boyabat'ta konser verdi
        Kazakistanlı sanatçı Nazira Mahambetova Boyabat'ta konser verdi