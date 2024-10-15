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        Sinop'ta polisin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde polis memuru tarafından bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:29
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        Sinop'ta polisin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde polis memuru tarafından bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir polis memuru, görevli bulunduğu panayır alanında yerde poşet içerisinde cüzdan buldu.

        Yapılan araştırmalar sonucu cüzdanın 60 yaşındaki Hamide Pilavcı’ya ait olduğu belirlendi.

        Haber verilmesi üzerine emniyete gelen Pilavcı, içerisinde bir miktar para ve altın bulunan cüzdanını görevlilerden teslim aldı.

        Pilavcı gazetecilere, cüzdanının kaybolduğunu İstanbul’a giderken yolda fark ettiğini söyledi.

        Yoldan geri dönerek cüzdanını aramaya başladıklarını vurgulayan Pilavcı, “Hemen köyümüze gidip eve baktık, bulamadık. Sonra emniyet müdürlüğümüzden cüzdanımın bulunduğunu öğrendim, çok mutlu oldum. Çünkü içerisinde annemden hatıra kalan yüzük de vardı. Emniyet mensuplarımızdan Allah razı olsun.” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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