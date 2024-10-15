Sinop'ta polisin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

Yoldan geri dönerek cüzdanını aramaya başladıklarını vurgulayan Pilavcı, “Hemen köyümüze gidip eve baktık, bulamadık. Sonra emniyet müdürlüğümüzden cüzdanımın bulunduğunu öğrendim, çok mutlu oldum. Çünkü içerisinde annemden hatıra kalan yüzük de vardı. Emniyet mensuplarımızdan Allah razı olsun.” diye konuştu.

Haber verilmesi üzerine emniyete gelen Pilavcı, içerisinde bir miktar para ve altın bulunan cüzdanını görevlilerden teslim aldı.

Yapılan araştırmalar sonucu cüzdanın 60 yaşındaki Hamide Pilavcı’ya ait olduğu belirlendi.

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