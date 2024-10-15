Sinop'ta üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi

Öğrencilere, öğrenci topluluklarında bulunarak sosyal faaliyetler içerisinde yer almanın önemine ilişkin bilgiler aktaran Taşdemir, lisans eğitimleri hayatında bir yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde de bulundu.

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir de öğrencilerle bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu.

Sinop Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen program kapsamında birinci sınıf öğrencileri üniversite ile kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

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