Dikmen'de voleybol turnuvası düzenlendi

Sinop'un Dikmen ilçesinde gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Dikmen Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 8 takım ve 80 sporcu katıldı.

Final karşılaşmasında Dikmen Ercüment Türkmen Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Sıhhiye Spor şampiyonluğa ulaştı.

Kaymakam Ozan Civelek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuva boyunca birlik ve beraberlik mesajı veren tüm sporcuları kutladığını söyledi.

Sporun birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan Civelek, şöyle konuştu: