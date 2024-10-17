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        Boyabat'ta minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:24 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:24
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        Boyabat'ta minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Recep Uslu idaresindeki plakasız motosiklet, ilçe merkezi Adnan Menderes Bulvarı’nda kavşak içerisinde 34 BAD 949 plakalı minibüse çarptı.

        Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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