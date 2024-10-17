Boyabat'ta minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Recep Uslu idaresindeki plakasız motosiklet, ilçe merkezi Adnan Menderes Bulvarı’nda kavşak içerisinde 34 BAD 949 plakalı minibüse çarptı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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