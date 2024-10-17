KEİPA'nın 2025 yılı mayıs ayı toplantısı Sinop'ta yapılacak
Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 2025 yılı mayıs ayı toplantısının Sinop'ta yapılacağı duyuruldu.
Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 2025 yılı mayıs ayı toplantısının Sinop’ta yapılacağı duyuruldu.
KEİPA üyesi ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz’e sınırı olan 13 ülkenin oluşturduğu KEİPA’nın gelecek yıl mayıs ayındaki toplantısının, teklifleri üzerine Sinop’ta yapılmasına karar verildiği belirtti.
Sinop’un uluslararası düzeyde bir toplantıya ev sahipliği yapacak olmasının önemine dikkati çeken Maviş, şunları kaydetti:
“13 farklı ülkeden çok sayıda milletvekili ve üst düzey yetkilinin katılacağı toplantıda, Karadeniz bölgesindeki yeni ekonomik ve sosyal iş birliği imkanları değerlendirilecek. Tüm KEİPA üyelerine teklifimizi kabul ederek toplantının Sinop’ta yapılmasınan karar vermelerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum.”
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