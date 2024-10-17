KEİPA'nın 2025 yılı mayıs ayı toplantısı Sinop'ta yapılacak

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 2025 yılı mayıs ayı toplantısının Sinop’ta yapılacağı duyuruldu.

KEİPA üyesi ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz’e sınırı olan 13 ülkenin oluşturduğu KEİPA’nın gelecek yıl mayıs ayındaki toplantısının, teklifleri üzerine Sinop’ta yapılmasına karar verildiği belirtti.

Sinop’un uluslararası düzeyde bir toplantıya ev sahipliği yapacak olmasının önemine dikkati çeken Maviş, şunları kaydetti: