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        KEİPA'nın 2025 yılı mayıs ayı toplantısı Sinop'ta yapılacak

        Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 2025 yılı mayıs ayı toplantısının Sinop'ta yapılacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:38 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:38
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        KEİPA'nın 2025 yılı mayıs ayı toplantısı Sinop'ta yapılacak
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        Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 2025 yılı mayıs ayı toplantısının Sinop’ta yapılacağı duyuruldu.

        KEİPA üyesi ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz’e sınırı olan 13 ülkenin oluşturduğu KEİPA’nın gelecek yıl mayıs ayındaki toplantısının, teklifleri üzerine Sinop’ta yapılmasına karar verildiği belirtti.

        Sinop’un uluslararası düzeyde bir toplantıya ev sahipliği yapacak olmasının önemine dikkati çeken Maviş, şunları kaydetti:

        “13 farklı ülkeden çok sayıda milletvekili ve üst düzey yetkilinin katılacağı toplantıda, Karadeniz bölgesindeki yeni ekonomik ve sosyal iş birliği imkanları değerlendirilecek. Tüm KEİPA üyelerine teklifimizi kabul ederek toplantının Sinop’ta yapılmasınan karar vermelerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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